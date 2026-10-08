Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію

Президент США Дональд Трамп заявив, що він має здобути Нобелівську премію миру.

Трамп сумнівається у своїх шансах виграти премію, повідомляє Reuters.

"Я не знаю, яким буде їхнє рішення. Вони мають репутацію того, що, мабуть, не присуджують її таким людям, як я", – додав він.

З моменту свого повернення до Білого дому минулого року Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на цю, можливо, найпрестижнішу нагороду у світі.

"Настав саме той час. Але для мене було великою честю отримати її опосередковано минулого разу від лауреата, який заявив, що ніхто в історії не заслуговує на неї більше, ніж президент Трамп", – зазначив він.

Фото: armenpress.am.