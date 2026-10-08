Ворог продовжує бити по цивільним об'єктам Київщини

За останню добу внаслідок ворожої атаки на Київщині травмовано троє людей.

"Бучанський район. Травмовано двоє людей. Пошкоджено 10 об'єктів: три складські приміщення, об'єкт інфраструктури та чотири транспортні засоби – три легкові автомобілі і трактор. Броварський район. Травмовано одну людину. Пошкоджено приватне домоволодіння", – повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Усі постраждалі госпіталізовані.

У Фастівському районі було пошкоджено п'ять об'єктів: три приватні домоволодіння, складське приміщення та легковий автомобіль.

"Ворог продовжує бити по цивільним об'єктам, інфраструктурі та житлу людей. Усі оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та допомагають постраждалим", – резюмував Ткаченко.

Фото: ДСНС.