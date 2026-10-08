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Ворог продовжує бити по цивільним об'єктам Київщини

Ворог продовжує бити по цивільним об'єктам Київщини

За останню добу внаслідок ворожої атаки на Київщині травмовано троє людей.

"Бучанський район. Травмовано двоє людей. Пошкоджено 10 об'єктів: три складські приміщення, об'єкт інфраструктури та чотири транспортні засоби – три легкові автомобілі і трактор. Броварський район. Травмовано одну людину. Пошкоджено приватне домоволодіння", – повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Усі постраждалі госпіталізовані.

У Фастівському районі було пошкоджено п'ять об'єктів: три приватні домоволодіння, складське приміщення та легковий автомобіль.

"Ворог продовжує бити по цивільним об'єктам, інфраструктурі та житлу людей. Усі оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та допомагають постраждалим", – резюмував Ткаченко.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілКиївська областьокупанти
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