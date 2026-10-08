﻿
Полiтика

За Мудру внесли повну суму застави – 20 млн гривень

За Мудру внесли повну суму застави – 20 млн гривень

За колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру внесли повну суму застави – 20 млн грн. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

У ВАКС підтвердили, що визначена судом сума надійшла у повному обсязі.

25 серпня Вищий антикорупційний суд взяв Мудру під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила цей запобіжний захід без змін.

Раніше захист Мудрої повідомляв, що гроші вносили частинами. Станом на початок жовтня на депозитний рахунок суду перерахували майже 13 млн грн, однак адвокати заявляли, що банки відмовлялися проводити решту платежів. 

Через це ВАКС навіть зобов'язав Національний банк перевірити обставини блокування платежів на заставу. 

Мудра фігурує у справі "Форест Гамп". Її підозрюють у легалізації 150 млн грн, які, за версією слідства, були отримані незаконним шляхом. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

судкорупціязаставаВАКСІрина Мудра
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Через обстріл Києва загинула людина
Столиця 08.10.2026 11:54:50
Через обстріл Києва загинула людина
Читати
Україна отримає перехоплювачі реактивних дронів
Війна 08.10.2026 11:11:11
Україна отримає перехоплювачі реактивних дронів
Читати
Чому стоматолог може врятувати від діабету: відкриття науковців Королівського коледжу Лондона
Здоров'я 08.10.2026 10:52:40
Чому стоматолог може врятувати від діабету: відкриття науковців Королівського коледжу Лондона
Читати

Популярнi статтi