За Мудру внесли повну суму застави – 20 млн гривень

За колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру внесли повну суму застави – 20 млн грн. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

У ВАКС підтвердили, що визначена судом сума надійшла у повному обсязі.

25 серпня Вищий антикорупційний суд взяв Мудру під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила цей запобіжний захід без змін.

Раніше захист Мудрої повідомляв, що гроші вносили частинами. Станом на початок жовтня на депозитний рахунок суду перерахували майже 13 млн грн, однак адвокати заявляли, що банки відмовлялися проводити решту платежів.

Через це ВАКС навіть зобов'язав Національний банк перевірити обставини блокування платежів на заставу.

Мудра фігурує у справі "Форест Гамп". Її підозрюють у легалізації 150 млн грн, які, за версією слідства, були отримані незаконним шляхом.