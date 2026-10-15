В Україні 15 жовтня дощитиме - вдень до +19°, уночі подекуди заморозки

В Україні у четвер, 15 жовтня, буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі, вночі 1-6° тепла, у північних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки, вдень до 19°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Невеликий, на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер буде переважно північний, 5-10 м/с.

За інформацією синоптиків, температура вночі 1-6° тепла (у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), на півдні та сході країни 7-12° тепла; вдень 10-15°, на крайньому сході країни до 19°.

У Києві та області 15 жовтня утримається суха погода. Вітер північний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°. На Київщині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла.