США пригрозили Україні припиненням обміну розвідданими

Представники американської розвідки попередили посольство України у Вашингтоні, що США негайно зупинять будь-який обмін розвідданими в разі нових ударів по російських енергетичних об'єктах.

Попередження з боку США були масштабними, повідомляє The Washington Post.

"Попередження були настільки масовими, що телефонували всім, чиє прізвище звучить по-українськи", – зазначило джерело.

Тривога щодо зупинки розвідданими виникла після того, як у ніч на вівторок та середу російські балістичні ракети вдарили по Києву без завчасного попередження для українських систем протиповітряної оборони.

Фото: ССО.