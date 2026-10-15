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Війна

США пригрозили Україні припиненням обміну розвідданими

США пригрозили Україні припиненням обміну розвідданими

Представники американської розвідки попередили посольство України у Вашингтоні, що США негайно зупинять будь-який обмін розвідданими в разі нових ударів по російських енергетичних об'єктах.

Попередження з боку США були масштабними, повідомляє The Washington Post.

"Попередження були настільки масовими, що телефонували всім, чиє прізвище звучить по-українськи", – зазначило джерело.

Тривога щодо зупинки розвідданими виникла після того, як у ніч на вівторок та середу російські балістичні ракети вдарили по Києву без завчасного попередження для українських систем протиповітряної оборони.

Фото: ССО.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійна
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