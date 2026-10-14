Юлія Тимошенко: Законопроєкт про базову соціальну допомогу скасовує реальні соціальні гарантії для українців

Законопроєкт №15094 про базову соціальну допомогу скасує соціальний захист пенсіонерів, людей з інвалідністю, дітей та малозабезпечених родин. Фракція «Батьківщина» голосуватиме категорично проти цього законопроєкту.

Під час свого виступу Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розкритикувала підхід влади до визначення базової соціальної допомоги. За її словами, замість гарантованого рівня соціального забезпечення держава запроваджує показник, для якого не визначено чіткої методики розрахунку та зрозумілого порядку встановлення виплат.

«Щоб відійти від того сорому, що і пенсіонерам, і працюючим людям платять нижче мінімального прожиткового рівня, практично вбиваючи їх, вони переходять на показник базової соціальної допомоги, який ніким не обрахований, методики немає, абсолютно немає порядку розрахунків. І тут написано, що будуть по залишковому принципу це визначати на базі залишків бюджету», – наголосила лідерка «Батьківщини».

Вона звернула увагу на розрив між реальними потребами людей та розмірами соціальних виплат. Зокрема, вона зазначила, що передбачений для пенсій розрахунковий прожитковий мінімум на 2027 рік становить близько 8 тисяч гривень, тоді як пенсії окремих громадян залишаються на рівні 2900 гривень. За її словами, мінімальна заробітна плата також не відповідає реальним потребам працюючих людей.

«Це не реформи. Я хочу, щоб зараз українці, які мене чують, зрозуміли, що коли вам говорять слово реформи, це означає вас вбивають. Тому що словом реформи прикривають сьогодні ліквідацію української нації, української держави», – обурилася Юлія Тимошенко.

На її переконання, ситуація погіршується тим, що новий механізм передбачає визначення розміру допомоги з огляду на наявні бюджетні ресурси, а не на основі чітко встановлених соціальних стандартів.

«Вони планують поділити людей, позбавити їх справедливості. Одним людям з інвалідністю будуть нараховувати виплати, іншим – ні. Одним родинам даватимуть кошти на дитину, іншим – ні. Як вони це зроблять? Дуже просто. Порахують, що одна родина отримує трошечки більше, ніж базовий рівень соціальної допомоги, і відмовить їй у виплатах», – пояснила лідерка «Батьківщини».

Вона також наголосила, що запропонований підхід має відповідати Конституції України, зокрема статті 22, яка забороняє звуження змісту та обсягу наявних прав і свобод під час ухвалення нових законів або внесення змін до чинних.

На думку лідерки «Батьківщини», реформа соціальної допомоги повинна передусім гарантувати людям гідний рівень життя, а не створювати додаткові підстави для відмови у виплатах. Саме тому фракція виступає категорично проти законопроєкту про базову соціальну допомогу.

Лідерка «Батьківщини» також розкритикувала у своєму виступі вже ухвалені сьогодні законопроєкти, зокрема №10147 про безпеку та здоров’я працівників на роботі, яким людей, які працюють на підприємствах зі шкідливими умовами праці, позбавили низки прав на захист їхнього життя і здоров’я, а також №16011, яким протягли мегакорупцію на приватизації стратегічних підприємств.