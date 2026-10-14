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Здоров'я

Уряд вирішив спростити та пришвидшити імпорт ліків

Уряд вирішив спростити та пришвидшити імпорт ліків

Через російські атаки на склади з ліками, Уряд ухвалив рішення спростити процедури контролю та пришвидшити надходження імпортних препаратів до аптек і лікарень.

Кабмін прагне зробити так, щоб ліки не затримувалися на складах, а швидко розходилися по точках кінцевого продажу, повідомив Сергій Корецький.

Відтепер уповноважена особа компанії-імпортера може сама перевірити відповідність вантажу супровідним документам і провести візуальний контроль упаковки з обов’язковою фотофіксацією. Результати надсилаються до Держлікслужби, яка видає висновок про якість. Якщо в Україну повторно ввозять ту саму серію ліків, контроль скорочується до одного робочого дня.

Водночас державний контроль якості зберігається, а вимоги до якості та безпеки препаратів не змінюються.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

урядлікиНовини медициниСергій Корецький
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