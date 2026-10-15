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Війна

Російський окупант вбив п'ятьох українських військових на Харківщині

Російський окупант вбив п'ятьох українських військових на Харківщині

СБУ, Нацполіція та НГУ розшукали і затримали чоловіка, який застрелив п’ятьох військовослужбовців ЗСУ на Харківщині.

Викриття нападника відбулося по «гарячих слідах»: протягом 24 годин від моменту скоєння злочину, повідомляє СБУ.

Зловмисником виявився 36-річний російський військовий родом з Санкт-Петербурга, військовослужбовець 1009 мотострілецького полку зс рф. Раніше він був засуджений на території держави-агресора за вчинення злочину. 

Подія сталася 13 жовтня. Чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях Сил оборони України, які перебували у житловому будинку. Від отриманих поранень усі п’ятеро загинули. 

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину. 

Подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватимуть слідчі СБУ. 

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУСБУвійнаХарківська областьвійськовівбивствоокупанти
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