Боляче, коли Трамп стає на інший бік, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому було боляче, коли президент США Дональд Трамп обирає інший бік.

У Зеленського запитали, чи відчуває він себе зрадженим через те, що відбулося останнім часом, а зокрема через дизельну угоду США з РФ та енергетичне перемир'я, повідомляє Piers Morgan Uncensored.

"Справді, так. Відверто кажучи, між нами. Але, я маю на увазі, ситуація дещо складніша, ніж просто мої емоції чи почуття. Так, це залежить не від мене. Я маю на увазі, наша країна повинна вижити", – відповів він.

У нього запитали, якою була його реакція на те, що Трамп та очільник Кремля досягли домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

"Шкода, що ми втрачаємо, втрачаємо сильного партнера. Це моя думка", – відповів Зеленський.

На уточнююче питання, чи вважає він, що Україна втрачає США, Зеленський відповів: "Так".

"Так. Але не через нас. Ми, я маю на увазі, не можемо бути слабкими. Інакше ми не зможемо вижити. Ми не продаємо свою країну. Послухайте, друзі, для нас це не бізнес. Це наше життя. Це наша країна, наше тіло, наш дім, наші діти. І це надзвичайно важливо для нас. Саме тому це боляче, коли президент Трамп стає на інший бік – не наш", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна не проти того, щоб Трамп залишався посередником.

"Та якщо ти посередині, то маєш залишатися посередині, а не ставати на неправильний бік. Я вважаю, що його радники помиляються. Не знаю, хто підштовхує його не в тому напрямку. Це не той бік історії, який є правильним", – додав він.

Фото: krymr.com.