США можуть припинити обмін розвідувальними даними з Україною, - Зеленський

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила, що може припинити обмін розвідувальними даними з Україною, якщо Україна не припинить ударів по російським НПЗ.

Президент Володимир Зеленський спростував твердження Трампа про те, що Україна винна у зростанні цін на дизельне паливо. Зеленський наголосив, що причиною цього є війна за участю Ірану, повідомляє NPR.

"Більшість людей у світі знають, чому ціни на будь-які енергоносії, зокрема й на дизельне пальне, зросли. Через Ормуз. Так. Через блокування Ормузької протоки", – сказав Зеленський.

Україна завдає ударів по російських енергетичних та логістичних об'єктах, щоб послабити здатність Кремля вести війну.

Україна прагне завершення війни, але не припинить ці удари, доки Росія не перестане атакувати українські енергетичні об'єкти.

Фото: NPR.