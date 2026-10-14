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Війна

Російські загарбники завдали удару по залізничній інфраструктурі України

Російські загарбники завдали удару по залізничній інфраструктурі України

У ніч на 14 жовтня російські терористи завдали удару по залізничній інфраструктурі.

"Чергова ніч щільних ударів по залізничних обʼєктах. Ворог намагається зруйнувати все, до чого може дотягнутися: депо локомотивні та вагонні, ремонтні підприємства, вокзали й станції, не кажучи вже про рухомий склад", - повідомляє голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський

Масована хвиля ударів по залізниці охопила Харківщину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину.

Ворог атакував енергетику залізниці, однак енергетики оперативно її відновлювали. Обійшлось без людських втрат, однак матеріальні збитки значні.

"Столичний вузол зупиняла балістична загроза, на разі - один за одним розʼїжджаються поїзди, які притримували з безпекових міркувань", – додав Перцовський.

Фото: Facebook.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаУкрзалізницязалізницяобстрілокупанти
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