Конгрес США ухвалив «пекельний» удар по Росії

Палата представників Конгресу США у четвер, 17 вересня, остаточно схвалила законопроєкт H.R. 5334, який передбачає посилення санкцій проти Росії та Ірану. Тепер документ має бути переданий на підпис президенту США Дональду Трампу.

За законопроєкт проголосували 252 конгресмени, 154 виступили проти. Серед республіканців документ підтримали 197 членів Палати представників, шестеро проголосували проти. Демократи дали 54 голоси «за» та 148 — «проти». Документ також підтримав один незалежний конгресмен.

Законопроєкт передбачає надання президенту США повноважень запроваджувати мита до 100% щодо країн, які купують російські енергоносії або допомагають Москві обходити санкційні обмеження.

Також документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків і суден, пов’язаних із так званим «тіньовим флотом». Окремо він продовжує чинні санкційні заходи щодо Ірану.

Автором ініціативи був сенатор Ліндсі Грем, який помер до завершення законодавчої процедури. Після схвалення Палатою представників законопроєкт має пройти фінальний етап — підпис президента США.

За даними кореспондента Радіо Свобода Алекса Рауфоглу, необхідні для ухвалення 217 голосів документ набрав ще до завершення підрахунку.

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