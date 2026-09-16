Качинський і Моравецький об’єдналися з українофобом і антисемітом Брауном для політичної провокації у Львові

Група польських політиків правого спрямування звернулася до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска із закликом провести у Львові «Польський марш незалежности» 11 листопада, у День незалежности Польщі.

Про це пише TVN24.

Автори запиту заявляють, що польська держава недостатньо допомагає полякам, які проживають в Україні. Водночас вони звертають увагу на те, що в Польщі органи місцевого самоврядування та державні установи долучаються до фінансування українських заходів, присвячених Дню незалежности України 24 серпня.

Звернення до Туска підписав 21 польський політик. Серед них лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, лідер «Конфедерації польської корони» Гжегож Браун та колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Ініціативу підтримали представники всіх правих політичних сил, які згадані у зверненні: «Права і справедливості», «Конфедерації», «Розвитку Плюс» та «Конфедерації польської корони».

Політики пропонують провести марш саме у Львові 11 листопада, коли Польща відзначає День незалежности.

Напередодні, 11 вересня, лідер «Конфедерації польської корони» Гжегож Браун пошкодив пам’ятник Українській повстанській армії у селищі Бялисток Грубешівського повіту Люблінського воєводства.

Браун також перебуває в центрі уваги польської політики через низку скандальних дій та висловлювань. Зокрема, у липні 2025 року Радослав Сікорський заявляв, що Браун «має вже сидіти» та не повинен сприйматися як представник Польщі. Міністр також згадував про його дії в Сеймі, зокрема гасіння ханукальних свічок вогнегасником, і кримінальні звинувачення, пов’язані із запереченням газових камер в Аушвіці.

Після нещодавнього візиту до Києва Сікорський окремо заявив, що для нього стало «великим соромом для країни» те, що Браун, за його словами, є одним із найбільш упізнаваних польських політиків в українських медіа. Міністр також попередив про наслідки антиукраїнської риторики польських політиків.