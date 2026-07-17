Наступ захлинувся: Росія загрузла у боях за Костянтинівку

Попри безперервні штурми та значні втрати особового складу, російські війська за рік наступу так і не змогли повністю захопити Костянтинівку на Донеччині. Ця кампанія стала одним із найяскравіших прикладів того, наскільки повільним і дорогим є російський наступ в Україні, йдеться у матеріалі CNN.

За даними журналістів, ще влітку 2025 року в Костянтинівці працював ринок, хоча місто майже щодня зазнавало російських обстрілів. До кінця року лінія бойових дій наблизилася до центральної частини міста, а на початку 2026 року окупаційні війська досягли найбільшого просування від початку наступальної операції. Втім, попри це, українські захисники продовжують утримувати центральні райони Костянтинівки. За оцінками західних джерел, які збігаються з українськими даними, щомісячні втрати російської армії становлять близько 35 тисяч військових.

Водночас гуманітарна ситуація в місті стрімко погіршується. Через постійні обстріли та вогневий контроль російських військ над основними дорогами дедалі складніше доставляти гуманітарну допомогу та евакуйовувати мирних жителів.

Журналісти наголошують, що навіть у разі захоплення Костянтинівки Росія не досягне своїх стратегічних цілей. Наступними цілями залишаться Краматорськ і Слов'янськ, штурм яких, за оцінками CNN, також може затягнутися щонайменше на рік.

Бої за Костянтинівку демонструють головну проблему російської військової кампанії — надзвичайно повільне просування, яке супроводжується величезними людськими втратами та дедалі більше контрастує з офіційними заявами Кремля про успіхи на фронті.

Як повідомляло раніше ForUa, ШІ-дрони влаштували росіянам 20-хвилинне пекло на фронті.