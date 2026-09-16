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Економіка

Стало відомо, скільки може коштувати долар у 2027 році

Стало відомо, скільки може коштувати долар у 2027 році

У державному бюджеті України на 2027 рік середній курс долара заклали на рівні 47,1 грн. До кінця року розрахунковий курс має становити 48,3 грн за долар. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, йдеться саме про бюджетний розрахунок, який не варто сприймати як точний прогноз майбутнього курсу.

Водночас український бізнес у власних бюджетах на 2027 рік закладає вищий середній курс — близько 49 грн за долар. Такі дані випливають з опитування Європейської бізнес-асоціації.

Різниця між урядовими розрахунками та очікуваннями бізнесу становить майже 2 грн за долар. Водночас підприємці традиційно можуть закладати більш консервативні показники під час планування своїх бюджетів. За словами Железняка, бюджетний курс сам по собі не означає, що саме за такою ціною долар торгуватиметься протягом 2027 року.

Як повідомляло раніше ForUa, ситуація з державними фінансами України близька до критичної.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

бізнескурс доларабюджет-2027
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