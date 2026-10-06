Біля берегів Болгарії дрони атакували два торговельних судна

У виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна.

Мішенями атак стали два торгові судна – ALFA WATAN, що плаває під прапором Того, та ABLE під прапором Палау, повідомляє Nova.

Судно ALFA WATAN зазнало критичних структурних пошкоджень і затонуло на схід від узбережжя Болгарії. Поки що немає офіційної інформації про долю екіпажу.

На борту моторного судна ABLE внаслідок атаки спалахнула пожежа. Увесь екіпаж у складі 18 осіб було успішно евакуйовано на болгарський пором DIOSCURIA.

Серед врятованих були поранені, яким надано першу допомогу безпосередньо на борту порома. Болгарський екіпаж та чергові рятувальні підрозділи координують їхню термінову евакуацію до медичних закладів на узбережжі.

У зв’язку з інцидентом прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев скликає нараду з представниками державних інституцій. У ній візьмуть участь представники міністерств оборони, внутрішніх справ, транспорту, навколишнього середовища та водних ресурсів, президентської адміністрації та служб безпеки.

У зв’язку з атакою дронів на два кораблі президентка Іліяна Йотова скасувала візит до Велико-Тирново.

Це перший подібний інцидент у виключній економічній зоні Болгарії.

Фото: Nova.