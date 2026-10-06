У Києві відновили пошкоджену російським ударом ділянку Північного мосту

У Києві завершили ремонт пошкодженої ділянки Північного мосту, по якій російські війська завдали удару.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Атака сталася вранці 4 жовтня. Внаслідок удару на мосту було пошкоджено дорожнє полотно. Комунальне підприємство «Київавтошляхміст» відновило конструкцію мосту та дорожнє покриття.

Працівники укріпили пошкоджену основу проїжджої частини, накрили її спеціальною металевою плитою та облаштували новий шар асфальтобетону.

Також мостовики відремонтували пошкоджені елементи конструкції, які з’єднують її частини та забезпечують міцність і стійкість споруди.

Паралельно фахівці КП «Київтеплоенерго» завершили ремонт пошкодженої тепломагістралі, що проходила поруч із мостом. Постачання гарячої води жителям Деснянського району столиці повністю відновили.

Раніше російські війська чотири рази атакували Південний міст у Києві. Перший удар стався вдень 1 жовтня – було пошкоджено опорну частину мосту. Увечері того самого дня відбулася повторна атака, внаслідок якої пошкоджень зазнали дорожнє полотно, мостова опора, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5:00 2 жовтня російські війська втретє атакували Південний міст. Через це для громадського транспорту тимчасово обмежили рух не лише ним, а й мостами Патона та Метро. Четверта атака сталася згодом.

3 жовтня російський безпілотник атакував Північний міст. Тоді було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. Двоє людей постраждали: одному надали допомогу на місці, іншого госпіталізували. 4 жовтня Північний міст атакували повторно, внаслідок чого знову пошкодилося дорожнє покриття.

На тлі атак у КМДА повідомили про зміни в організації руху під час повітряних тривог. На Південному та Подільсько-Воскресенському мостах його обмежуватимуть на 15 хвилин, тоді як інші київські мости працюватимуть без обмежень.

Також у Києві планують створити резервні переправи через Дніпро. За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Миколи Калашника, наступного тижня мають розпочати будівництво кількох таких переправ. У перспективі також розглядають можливість будівництва тунелю під Дніпром.