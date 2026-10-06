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Макрон особисто спостерігав за першим випробуванням нової ядерної ракети M51.3

Макрон особисто спостерігав за першим випробуванням нової ядерної ракети M51.3

Франція вперше провела випробувальний запуск нової стратегічної балістичної ракети M51.3. з атомного підводного човна Le Vigilant. За запуском спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Відповідне відео розміщене на сторінці президента Франції у соцмережі X.

«Дуже небагато країн володіють такими технологіями. Цей технічний успіх - ще одне підтвердження надійності нашого ядерного стримування», - зазначив Макрон.

Він подякував фахівцям Генеральної дирекції озброєнь, Комісаріату з атомної енергії, компаній ArianeGroup і Naval Group та Військово-морських сил.

«Щоб бути вільним, потрібно, щоб тебе боялися. А щоб тебе боялися, потрібно бути сильним», - наголосив Макрон.

За повідомленням Міністерства збройних сил Франції, ракету запустили 6 жовтня поблизу узбережжя Бретані без ядерного заряду. Випробування мало підтвердити здатність Le Vigilant застосовувати ракету після планового ремонту. Район падіння ракети розташований у Північній Атлантиці за кілька сотень кілометрів від узбережжя.

Макрон нагадав, що з 2017 року Франція оновлює свої сили ядерного стримування. За його словами, протягом десяти років бюджет збройних сил подвоїться, нині будуються нові стратегічні підводні човни, а цього року розпочалася програма гіперзвукових маневрових ракет для повітряної складової стримування.

Повідомляється, що M51.3 - третя версія французької балістичної ракети морського базування M51. Її ввели в експлуатацію в жовтні 2025 року, а нинішнє випробування стало першим запуском цієї версії з підводного човна.

Фото: АА, ілюстративне

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ФранціявипробуванняЕммануель Макронбалістична ракета
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