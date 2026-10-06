Макрон особисто спостерігав за першим випробуванням нової ядерної ракети M51.3

Франція вперше провела випробувальний запуск нової стратегічної балістичної ракети M51.3. з атомного підводного човна Le Vigilant. За запуском спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Відповідне відео розміщене на сторінці президента Франції у соцмережі X.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

«Дуже небагато країн володіють такими технологіями. Цей технічний успіх - ще одне підтвердження надійності нашого ядерного стримування», - зазначив Макрон.

Він подякував фахівцям Генеральної дирекції озброєнь, Комісаріату з атомної енергії, компаній ArianeGroup і Naval Group та Військово-морських сил.

«Щоб бути вільним, потрібно, щоб тебе боялися. А щоб тебе боялися, потрібно бути сильним», - наголосив Макрон.

За повідомленням Міністерства збройних сил Франції, ракету запустили 6 жовтня поблизу узбережжя Бретані без ядерного заряду. Випробування мало підтвердити здатність Le Vigilant застосовувати ракету після планового ремонту. Район падіння ракети розташований у Північній Атлантиці за кілька сотень кілометрів від узбережжя.

Макрон нагадав, що з 2017 року Франція оновлює свої сили ядерного стримування. За його словами, протягом десяти років бюджет збройних сил подвоїться, нині будуються нові стратегічні підводні човни, а цього року розпочалася програма гіперзвукових маневрових ракет для повітряної складової стримування.

Повідомляється, що M51.3 - третя версія французької балістичної ракети морського базування M51. Її ввели в експлуатацію в жовтні 2025 року, а нинішнє випробування стало першим запуском цієї версії з підводного човна.