Україна опинилася на краю фінансової прірви

Ситуація з державними фінансами України близька до критичної, а через затримку необхідних рішень країна ризикує втратити значну частину міжнародного фінансування, заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, йдеться про $29,5 млрд міжнародної фінансової допомоги, необхідної для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і потреб Сил оборони.

Корецький закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання цієї допомоги. Уряд планує направити парламентарям і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами для кожного необхідного голосування.

Прем’єр зазначив, що уряд має виконати свою частину зобов’язань — 42 рішення. Раніше завершити цю роботу планували до 1 листопада, однак через складність ситуації терміни вирішили скоротити — уряд хоче виконати всі зобов’язання до 15 жовтня.

Корецький також повідомив, що питання міжнародної фінансової підтримки обговорили під час зустрічі з послами країн G7 та держав-членів ЄС. У ній взяли участь представники уряду, Верховної Ради та парламентських комітетів.

За словами прем’єра, уряд готовий спільно з депутатами опрацювати необхідні законопроєкти, щоб забезпечити їхнє якнайшвидше ухвалення.

Як повідомляло раніше ForUa, міжнародні резерви України за підсумками серпня 2026 року скоротилися до $48,7 млрд, що приблизно на $8,6 млрд, або на 15%, менше, ніж на початок року.