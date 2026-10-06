Правоохоронні органи ліквідували дві нарколабораторії, вилучили метадону на понад 10 млн гривень

Нацполіція у ході спецоперації Breaking Bad ліквідувала дві нарколабораторії і перекрила канали постачання наркотиків в Україні й за кордон. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Фейсбуці.

За даними слідства, фігуранти організували виробництво наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

За оперативною інформацією, потужність київської нарколабораторії становила понад 10 кг метадону на місяць. До виробництва організатор залучив співорганізатора зі ступенем кандидата хімічних наук, який мав спеціальні знання із синтезу наркотичного засобу, зазначили в поліції.

Пріоритетним напрямом збуту був закордонний ринок. Як встановило слідство, для прихованого перевезення метадон переводили у рідкий стан і маскували під автомобільну рідину. У транспортному засобі облаштували спеціальну схованку. Наркотик планували переміщувати через Молдову, Румунію, Болгарію та Туреччину до Грузії.

Паралельно працювала розгалужена система роздрібного збуту. За даними правоохоронців, у Teлеграмі функціонував онлайн-магазин, де «клієнти» могли дистанційно замовити метадон. Канал мав широке коло споживачів, а за роботу крамниці відповідали заздалегідь навчені адміністратори. «Товар» замовникам доставлявся безконтактно – з використанням поштових сервісів.

Перший етап спецоперації поліцейські провели 13 вересня. Правоохоронці ліквідували метадонову лабораторію, затримали кур’єра-лаборанта та припинили канал постачання наркотичного засобу.

Під час 12 обшуків вилучили 17 літрів метадону в рідкому стані, 11 кілограмів прекурсорів, хімічні сполуки, лабораторне обладнання, техніку, автомобіль і гроші. Орієнтовна вартість вилученого наркотичного засобу за цінами «чорного» ринку становить понад 10 млн грн, заявили в Нацполіції.

За даними слідства, інша група організувала виготовлення амфетаміну в мобільних нарколабораторіях на території Черкаської та Вінницької областей. Щомісячний обсяг виробництва сягав близько 10 кг готової продукції. Психотроп збували гуртовими партіями від одного кілограма довіреним покупцям, частину - постачали до Республіки Молдова.

Другий етап спецоперації відбувся 30 вересня. Під час 75 обшуків правоохоронці вилучили обладнання та приладдя для виготовлення заборонених речовин, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, банківські картки, 11 транспортних засобів та гроші.

Загалом у межах двоетапної операції проведено 87 обшуків та ліквідовано дві нарколабораторії. Шістьох учасників злочинних груп затримано, вісьмом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 ККУ (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів і психотропних речовин, а також незаконні дії з прекурсорами залежно від скоєних злочинів).

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомляв ForUA, на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків під виглядом вейпів.