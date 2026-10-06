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Культура

Дружина Павліка похизувалась результатами повторної пластики

Дружина Павліка похизувалась результатами повторної пластики

Блогерка Катерина Реп’яхова відверто розповіла про зміни у своїй зовнішності та пластичні операції, на які наважувалася протягом останніх років.

За словами блогерки, першим кроком стали не пластичні операції, а вирівнювання зубів. У 28 років вона встановила елайнери, хоча серйозних проблем із прикусом або формою зубів, за її словами, не мала. Згодом Реп’яхова також почала регулярно робити відбілювання зубів.

У 29 років блогерка вперше звернулася до пластичного хірурга. Вона зробила ринопластику і називає цю операцію одним із найкращих рішень у своєму житті.

Після зміни форми носа Реп’яхова вирішила скоригувати й підборіддя. За її словами, вона багато років була незадоволена маленьким і скошеним підборіддям, а також другим підборіддям.

Втім, перша ментопластика не виправдала її очікувань. Блогерка зізналася, що після операції близько пів року важко сприймала власну зовнішність.

Зрештою Реп’яхова наважилася на повторне втручання. Під час другої операції хірург використав менший імплант. Після цього, за словами блогерки, результат її значно більше влаштував.

Наразі Катерина Реп’яхова не планує нових пластичних операцій. Водночас вона продовжує регулярно доглядати за шкірою обличчя та відвідувати косметолога.

Як повідомляло раніше ForUa, великий сольний концерт народного артиста України Віктора Павліка, що відбувся в Національному палаці мистецтв «Україна», затьмарився публічним з’ясуванням стосунків між командою співака та керівництвом закладу.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Реп’яховапластикаПавлік
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