Південний міст у Києві перекриють на чотири дні

У столиці з 15 до 18 вересня частково обмежать рух Південним мостом через ремонтні роботи. Обмеження діятимуть у напрямку з лівого берега на правий, повідомляє КМДА.

Дорожники відновлюватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в напрямку Корчуватого. Роботи розпочнуться о 14:00 15 вересня і триватимуть до 19:00 18 вересня.

На час ремонту перекриють рух у першій смузі. Проїзд транспорту організують крайньою лівою смугою.

Водіїв закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів містом та за можливості завчасно обирати альтернативні шляхи.

Як повідомляло раніше ForUa, у столиці оновлять порядок руху транспорту між берегами.