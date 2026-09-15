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Столиця

Південний міст у Києві перекриють на чотири дні

Південний міст у Києві перекриють на чотири дні

У столиці з 15 до 18 вересня частково обмежать рух Південним мостом через ремонтні роботи. Обмеження діятимуть у напрямку з лівого берега на правий, повідомляє КМДА.

Дорожники відновлюватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в напрямку Корчуватого. Роботи розпочнуться о 14:00 15 вересня і триватимуть до 19:00 18 вересня.

На час ремонту перекриють рух у першій смузі. Проїзд транспорту організують крайньою лівою смугою.

Водіїв закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів містом та за можливості завчасно обирати альтернативні шляхи.

Як повідомляло раніше ForUa, у столиці оновлять порядок руху транспорту між берегами.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ремонттранспортобмеженняПівденний міст
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