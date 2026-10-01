У Києві готують автобуси для заміни електротранспорту в разі блекауту

У Києві підготували резерв автобусів і запас пального на випадок тривалого знеструмлення, через яке доведеться зупинити наземний електротранспорт. Автобуси мають замінити тролейбуси й трамваї на основних напрямках.

Про це повідомили Суспільному в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що «Київпастранс» уже має відпрацьований алгоритм дій на випадок блекауту. Підприємство має досвід роботи під час тимчасового припинення руху електротранспорту взимку 2022–2023 років, а також у січні–березні 2026 року.

У разі локальних обмежень електропостачання через російські обстріли у столиці можуть організувати додаткові автобусні маршрути або змінити схеми вже наявних маршрутів, щоб забезпечити перевезення пасажирів за напрямками електротранспорту.

Якщо через критичну ситуацію в енергосистемі Києва доведеться повністю або частково зупинити наземний електротранспорт, працюватимуть тимчасові автобусні маршрути за основними напрямками руху трамваїв і тролейбусів. Також можуть змінити окремі автобусні маршрути у разі обмеження роботи метрополітену.

У КМДА запевнили, що «Київпастранс» має резерв автобусів і постійні запаси пального для їхньої роботи.

До керування автобусами в разі потреби також можуть залучити водіїв тролейбусів і трамваїв «Київпастрансу», які мають відповідні водійські посвідчення.

У КМДА водночас заявили, що можливий блекаут не має призвести до зупинки київського метро. Електропостачання метрополітену здійснюється від енергосистеми міста, а для його безперебійної роботи передбачені резервні схеми живлення підстанцій.

В енергодиспетчерській службі метрополітену цілодобово контролюють стан електропостачання. За даними КМДА, резервні схеми живлення для різних сценаріїв зникнення електроенергії від джерел міської енергосистеми розроблені та практично відпрацьовані.

Напередодні, 30 вересня, після російської атаки в Києві запроваджували екстрені відключення електроенергії. Через відсутність напруги в контактній мережі тимчасово зупиняли рух наземного електротранспорту в Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

Того ж дня внаслідок російської атаки на Київщину було пошкоджено генерувальне обладнання Трипільської теплоелектростанції. У «Центренерго» повідомили, що оцінюють стан обладнання та визначають обсяги відновлювальних робіт.