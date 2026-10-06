Культовий кінореквізит із фільму «Сяйво» виставлять на аукціон

Сокиру, якою Джек Торренс - герой Джека Ніколсона у фільмі жахів «Сяйво» 1980 року - прорубував двері у знаменитій сцені, виставлять на аукціон. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що цією сокирою герой Ніколсона прорубує отвір у зачинених дверях, за якими ховається його дружина Венді, роль якої виконала Шеллі Дювалл. Саме в цій знаменитій сцені він вигукує «Here's Johnny!» («А ось і Джонні!»). Пізніше сокира стає знаряддям убивства Діка Галлорана, якого зіграв Скетмен Крозерс. Культовий кінореквізит оцінюють у 30–50 тис. фунтів стерлінгів (від 40 тис. до 66 тис. дол.).

Сокира є одним із сотень лотів першого аукціону особистого архіву режисера «Сяйва» Стенлі Кубрика, який помер у 1999 році, зазначає видання.

Серед інших предметів із фільму - дві блакитні сукні, які носили сестри-близнючки Алекса та Алексі Грейді. У них вони з’являються в одній із найвідоміших сцен стрічки, запрошуючи сина героя Ніколсона, Денні, «погратися з ними», коли хлопчик їде на триколісному велосипеді коридорами готелю «Оверлук».

За даними видання, сам триколісний велосипед на аукціон не виставлятимуть. Водночас серед лотів є кінематографічна хлопавка, використана у «Сяйві». Він стане одним із чотирьох подібних предметів із фільмів Кубрика. Інші походять зі стрічок «2001: Космічна одіссея», «Баррі Ліндон» та «Із широко заплющеними очима».

Найдорожчим лотом, як очікується, стане модель космічного ембріона з фінальної сцени «2001: Космічна одіссея». Реквізит, також відомий як «Зоряна дитина», оцінюють у 800 тис. фунтів стерлінгів (1,06 млн дол.).

Керівниця відділу популярної культури аукціонного дому Bonhams Клер Тоул-Мойр назвала модель одним із найбільш загадкових образів в історії наукової фантастики. За її словами, вона символізує еволюцію, нові початки, наївність і неоднозначність.

Аукціон відбудеться 3 лютого в лондонському аукціонному домі Bonhams. Перед ним предмети виставлять у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Парижі та Лондоні.

Тоул-Мойр зазначила, що аукціон дасть шанувальникам, колекціонерам та історикам можливість придбати предмети з особистого архіву одного з найвпливовіших режисерів в історії кіно.