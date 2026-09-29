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Економіка

Валютні гойдалки: євро та долар одночасно подешевшали

Валютні гойдалки: євро та долар одночасно подешевшали

Національний банк України встановив офіційні курси валют на вівторок, 29 вересня. І долар, і євро подешевшали порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс долара США становить 44,81 грн. У понеділок, 28 вересня, американська валюта коштувала 44,84 грн. Отже, долар знизився на 3 копійки.

Євро НБУ встановив на рівні 50,97 грн. Напередодні курс європейської валюти становив 51,13 грн. Таким чином, євро подешевшав одразу на 16 копійок.

Як повідомляло раніше ForUa, українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НБУкурс валюткурс доларакурс євро
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