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Трамп дозволив продаж дешевшого дизельного палива

Трамп дозволив продаж дешевшого дизельного палива

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на зниження майже рекордних цін на дизельне паливо шляхом скасування обмежень на продаж дешевшого дизельного палива з червоним барвником.

Виступаючи на передвиборчому мітингу в Небрасці - штаті, який сильно постраждав від стрибка цін на дизельне паливо, Трамп заявив, що цей указ "дозволить будь-кому купувати дизельне паливо, забарвлене в червоний колір, без сплати податку, повідомляє CNN.

"Цей указ також сприятиме зниженню вартості всіх товарів, зокрема продуктів харчування", - сказав Трамп.

Дизельне паливо з червоним барвником нічим не відрізняється від звичайного дизельного палива. Воно просто не оподатковується і забарвлене в червоний колір, щоб відрізнити його як паливо, призначене виключно для позашляхового використання, наприклад, для тракторів або в промислових цілях.

Дозвіл на широке використання такого дизельного палива, звільненого від податків, може виявитися особливо корисним для водіїв вантажівок, які стикаються з історичним стрибком цін на дизель, спричиненим війною в Ірані та посиленим атаками на російські нафтопереробні заводи й експортними обмеженнями в Китаї.

Таке рішення щодо дизельного палива також може допомогти фермерам, які покладаються на вантажівки для доставки своєї продукції на ринок та отримання добрив й інших матеріалів.

"Протягом багатьох років сільськогосподарські машини, будівельна техніка та інші позашляхові транспортні засоби використовували так зване "червоне" дизельне паливо. Ви знаєте, що це таке? Я не маю уявлення, що це, але, хай там що, воно, як кажуть, дуже хороше", - сказав Трамп, додавши, що це абсолютно те саме, що й звичайне дизельне паливо.

Фото: ua.news.

 Автор: Галина Роюк

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