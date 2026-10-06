Трамп дозволив продаж дешевшого дизельного палива

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на зниження майже рекордних цін на дизельне паливо шляхом скасування обмежень на продаж дешевшого дизельного палива з червоним барвником.

Виступаючи на передвиборчому мітингу в Небрасці - штаті, який сильно постраждав від стрибка цін на дизельне паливо, Трамп заявив, що цей указ "дозволить будь-кому купувати дизельне паливо, забарвлене в червоний колір, без сплати податку, повідомляє CNN.

"Цей указ також сприятиме зниженню вартості всіх товарів, зокрема продуктів харчування", - сказав Трамп.

Дизельне паливо з червоним барвником нічим не відрізняється від звичайного дизельного палива. Воно просто не оподатковується і забарвлене в червоний колір, щоб відрізнити його як паливо, призначене виключно для позашляхового використання, наприклад, для тракторів або в промислових цілях.

Дозвіл на широке використання такого дизельного палива, звільненого від податків, може виявитися особливо корисним для водіїв вантажівок, які стикаються з історичним стрибком цін на дизель, спричиненим війною в Ірані та посиленим атаками на російські нафтопереробні заводи й експортними обмеженнями в Китаї.

Таке рішення щодо дизельного палива також може допомогти фермерам, які покладаються на вантажівки для доставки своєї продукції на ринок та отримання добрив й інших матеріалів.

"Протягом багатьох років сільськогосподарські машини, будівельна техніка та інші позашляхові транспортні засоби використовували так зване "червоне" дизельне паливо. Ви знаєте, що це таке? Я не маю уявлення, що це, але, хай там що, воно, як кажуть, дуже хороше", - сказав Трамп, додавши, що це абсолютно те саме, що й звичайне дизельне паливо.

Фото: ua.news.