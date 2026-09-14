Завтра Верховна Рада голосуватиме за відставку генпрокурора Кравченка

Верховна Рада 15 вересня розгляне питання про відставку Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Голосування відбудеться наступного дня після того, як Кравченко публічно повідомив про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу.

Вранці 14 вересня Кравченко оприлюднив відеозвернення, в якому заявив про повідомлення Кривоносу про підозру. Він також зазначив, що раніше політичним стримувальним фактором для ухвалення такого рішення був президент Володимир Зеленський.

«Раніше від ухвалення цього рішення мене політично стримував президент Зеленський», — сказав Кравченко.

Менш ніж за годину Зеленський відреагував на заяву генерального прокурора. Президент заявив, що у Кравченка «є тільки один шлях: звільнення з посади», та закликав депутатів Верховної Ради підтримати його відставку невідкладно.

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура зі свого боку розцінили заяву Кравченка як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора. Верховна Рада має розглянути це питання 15 вересня.

Перед цим Кравченко коментував розслідування НАБУ і САП щодо злочинної організації, пов'язаної з діяльністю шахрайських кол-центрів. Він заявляв, що не має «жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів», не давав вказівок сприяти такій діяльності та не використовував для цього повноваження генерального прокурора.

Напередодні «Українська правда» з посиланням на джерела у політичних колах повідомила, що Кравченка нібито не могли знайти від початку спецоперації НАБУ і САП «Карфаген». Водночас джерела ZN.UA стверджували, що генеральний прокурор перебуває в Києві, у приватній клініці. В Офісі генерального прокурора ці дані заперечували. Прессекретарка Кравченка Наталія Баюрко 5 вересня заявила, що він перебуває на робочому місці.

В ОГП також заявляли, що в матеріалах, наведених у судовій ухвалі, «немає прямих даних» про те, що Кравченко давав будь-які вказівки сприяти діяльності кол-центрів, перешкоджав їх викриттю чи розслідуванню, отримував кошти від такої діяльності або неправомірну вигоду чи оплачував коштом злочинних доходів ремонтні роботи та встановлення сигналізації.

4 вересня НАБУ повідомило про спецоперацію з викриття злочинної організації, пов'язаної з роботою шахрайських кол-центрів. За даними бюро, її організатором був один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. Загалом НАБУ повідомило про викриття п'ятьох ймовірних учасників злочинної організації.

За версією слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. Її учасники нібито організували механізм систематичного отримання хабарів за те, щоб не перешкоджати незаконній діяльності так званих кол-центрів.

Пізно ввечері 4 вересня в Офісі генерального прокурора заявили, що нададуть слідству «повне сприяння».

У межах справи «Карфаген» суд взяв під варту з можливістю внесення застави двох фігурантів провадження про покривання діяльності незаконних кол-центрів — заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву та Єлизавету Івахненко.