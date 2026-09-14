Група з 25 дітей опинилася заблокованою на Говерлі через негоду

У Карпатах увечері 13 вересня рятувальники двічі виїжджали на допомогу туристам, які через погіршення погодних умов не могли самостійно спуститися з Говерли до урочища Заросляк. Загалом допомоги потребували 33 людини.

Про це повідомило Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Перше повідомлення рятувальники отримали о 20:12. Допомоги потребувала група туристів із Коломийського району, яка перебувала на синьому маршруті.

Цього дня група з 32 осіб — п'ятьох дорослих та 27 дітей — вирушила із села Кваси Закарпатської області. Туристи піднялися на гору Петрос, після чого продовжили рух у напрямку Говерли.

На перемичці між Петросом і Говерлою двоє дітей 2011 року народження через погіршення самопочуття вирішили не продовжувати маршрут і залишилися на ночівлю в туристичному притулку. Рятувальники зв'язалися з ними телефоном та встановили, що їхній стан задовільний. На наступний день дітей мали супроводити.

Інші 30 учасників групи, серед яких було 25 дітей віком від 12 до 18 років, продовжили маршрут. Однак через погіршення погоди вони не змогли самостійно спуститися до урочища Заросляк.

Для допомоги туристам із гірського пошуково-рятувального відділення Ворохти вирушили рятувальники.

Поки вони прямували до групи, о 21:19 надійшло ще одне повідомлення. Цього разу допомоги потребували три жінки із Житомира, які також спускалися синім маршрутом із Говерли та через погодні умови не могли самостійно дістатися до Заросляка.

О 21:36 рятувальники розшукали трьох туристок. Їхній стан був задовільний. Один із рятувальників почав супроводжувати жінок до бази «Заросляк», а двоє інших продовжили рух назустріч групі з 30 туристів.

О 22:10 рятувальники розшукали основну групу на синьому маршруті та розпочали її супровід. Травмованих серед туристів не було.

Супровід трьох жінок завершили о 22:35. Опівночі до навчально-спортивної бази «Заросляк» безпечно дісталася і група з 30 осіб, серед яких було 25 дітей.

Після цього туристи автобусом вирушили до місця проживання.