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Полiтика

Зеленський просить Раду невідкладно звільнити Кравченка

Зеленський просить Раду невідкладно звільнити Кравченка

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту невідкладно підтримати відставку генпрокурора Руслана Кравченка.

"У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини", - сказав він.

За словами Зеленського, якщо Кравченко вважає це політичним тиском, нехай так і називає.

"Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно", - сказав він.

Раніше генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Симену Кривоносу та звинуватив НАБУ і САП у заволодінні матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків у межах спецоперації "Карфаген", щоб зупинити процесуальні рішення у цих справах.

Фото: ОГПУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КравченкоЗеленськийОГПУ
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