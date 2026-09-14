Завзяття зятя: як і чому Кушнер підіграє путінській Росії

Неабиякий вулкан справедливого обурення викликала свіжа заява одного з перемовників по мирному врегулюванню, зятя президента США Джареда Кушнера, котрий свідомо чи ні, проте кинув камінь в город України. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Минулого вікенду у Києві відбулася конференція «Ялтинської європейської стратегії» (YES) - щорічний форум, який збирає західних партнерів України. Головними спікерами стали американські представники – зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і екс-міністр армії США Деніел Дрісколл, який займався питанням врегулювання російсько-української війни до своєї відставки. У своєму виступі Кушнер заявив, що наразі основною перешкодою для досягнення миру залишається неготовність Києва вдатися до територіальних поступок. Незважаючи на глухий кут переговорного процесу, США готуються до його відновлення і в найближчі тижні мають намір запропонувати Києву та Москві «креативні ідеї» для досягнення миру. Отже, про все по порядку.

Конференція YES, нагадаємо, проводиться з 2004 року і збирає діючих та відставних західних політиків та бізнесменів для обговорення шляхів підтримки України, передусім, у її євро та євроатлантичних устремліннях. Цілком закономірно, що з моменту анексії Криму, окупації Донбасу, а згодом і стартом повномасштабної війни акценти змістилися і темою номер один є сумнозвісна путінська «СВО», а, точніше, пошук прийнятних та справедливих формул її завершення.

Вельми показово, що цьогоріч на YES спостерігалася певна сепарація у виступах спікерів. Приміром, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, висловивши підтримку Києву, закликав НАТО до проведення навчань та нарощування військової присутності на кордоні з Калінінградською областю РФ. За його словами, маневри, які проводять союзники, повинні бути «агресивними» і створювати для Москви невизначеність щодо подальших дій Альянсу. Тим самим, вважає пан Сікорський, НАТО змусить країну-агресорку Росію перекинути війська до Калінінградської області, що послабить угруповання, яке веде бойові дії безпосередньо в Україні.

Іншу точку зору щодо «СВО» висловив депутат німецького парламенту від партії «Альтернатива для Німеччини» Рюдігер Лукассен, який також взяв участь у конференції. «Якби я був канцлером, то доручив би Міністерству закордонних справ Німеччини використовувати контакти федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб нарешті відкрити двері для предметного діалогу з Москвою. Саме Штайнмаєр має приїхати до Кремля з пропозицією, яка могла б стати відправною точкою для реальних переговорів», - зазначив Лукассен. Тобто, якщо Сікорський просував метод батога, то Лукассен пропонував і надалі годувати агресора дипломатичними пряниками.

Водночас заяви американських представників - зятя президента США Джареда Кушнера, який залишається одним із головних переговорників Білого дому і колишнього міністра армії Сполучених Штатів Деніела Дрісколла, який до своєї відставки встиг взяти участь у мирно-перемовному процесі, показали, що Вашингтон не дає європейцям монополізувати посередницький кейс. Однак, як і у Європі, так і у США наразі відсутнє єдине бачення того, яким чином можна завершити розпочату РФ повномасштабну війну проти суверенної України.

Виступаючи по відеозв’язку під час конференції YES, Джаред Кушнер, який не далі як 6 вересня відвідав українську столицю разом зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, заявив, що ключовою перешкодою для досягнення миру в Україні на сьогоднішній день є неготовність Києва вивести ЗСУ з контрольованої ними частини Донбасу. За словами Кушнера, Росія окреслила «кордони того, чого хоче досягти», і тепер усе залежатиме від того, як відреагує на цю пропозицію українська сторона.

«Якби Україна захотіла відійти до цього кордону, то, безумовно, у нас була б повністю узгоджена частина угоди... Але Україна зараз не хоче цього робити. Наше завдання як посередників полягає в тому, щоб зрозуміти, як ми можемо виробити креативне рішення, яке б не суперечило їхнім бажанням і допомогло їм досягти їхньої мети»,- заявив трампівський зять, викликавши гомеричний сміх учасників YES, котрі перебували безпосередньо у Києві. Причина колективного реготу ясна, як божий день: 45-річний Кушнер фактично підіграв державі-агресорці і запропонував Україні капітуляцію. Це, якщо говорити лаконічно.

На болотах ясна річ на таку риторику Кушнера відреагували миттєво. «Джаред Кушнер дуже добре розуміє позицію Росії і чітко доніс до України російський план мирного врегулювання», - написав у соцмережах спецпредставник кремлівського диктатора з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв, попутно відвісивши зятю Трампа кілька компліментів.

Слід зазначити, що у своєму виступі на YES Кушнер також висловив сподівання, що «протягом наступних кількох тижнів США зможуть оголосити про подальші кроки, які наблизять Україну та Росію до переговорного процесу». Тобто, як бачимо, американці вперто не хочуть залишати мирно-перемовний процес, хоча враховуючи крайні антиукраїнські випади Трампа (зокрема, звинувачення щодо росту цін на бензин та вимоги не бити по російським НПЗ), напевно було б на краще, аби вони наразі, м’яко кажучи, дещо абстрагувалися.

У той час як Кушнер зі своїми заявами реально зганьбився, колишній міністр армії США Деніел Дрісколл назвав речі своїми іменами. Зокрема, у своєму виступі він передусім вказав, що тиснути потрібно на агресора, а не на його жертву. Торкнувся пан Дрісколл тем військових інновацій в Україні, застосування штучного інтелекту та безпілотних систем, а також закликав Білий дім діяти більш жорстко по відношенню до путінської Росії.

Коментуючи скандальний спіч Кушнера, керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов стримано констатував, що представники США під час нещодавнього візиту до Києва не привезли кардинально нових ідей. Водночас, за його словами, ідеї «оновлюються» і «ми шукаємо нові підходи до вирішення старих питань». У зв’язку з цим на Банковій розраховують на поновлення переговорів вже у жовтні. Принагідно нагадаємо, що попередній раунд по лінії Київ-Вашингтон-Москва пройшов у Женеві 17–18 лютого.

«Щодо наявності якихось нових пропозицій: їх зараз немає. Але для цього і буде тристороння зустріч, щоб шукати якісь варіанти»,- підтвердив відсутність нових ідей путінський речник Пєсков. «Для самих переговорів ніхто умов не висуває. Ми сподіваємося, що нам вдасться зібратися знову на трьох і продовжити діалог. Інша річ, що результативність цього діалогу передбачити важко, бо щоразу ситуація на землі для українців стає дедалі гіршою»,- вкотре видав бажане за дійсне кремлівський трубадур. Натомість глава росМЗС Лавров сказав, що на період переговорів «спеціальну військову операцію зупинено не буде». Це дуже показовий сигнал. Тобто, рашисти хочуть одночасно розмовляти та стріляти. І в цьому сенсі дуже і дуже шкода, що Трамп, який на зорі своєї другої каденції головною перемовною умовою називав якраз зупинення вогню по усій лінії фронту, закинув цю слушну ідею у далеку шафу, накрив товстим рядном і більше не згадує.

Тим часом путінський помічник Ушаков припустив, що тристоронні переговори щодо мирного врегулювання можуть продовжитися в Абу-Дабі. При цьому він, на відміну від інших російських «говорящих голів», зазначив, що головним каменем спотикання залишається територіальне питання. Тобто Ушаков підіграв Кушнеру, експертні пристрасті довкола заяви якого досі не вщухають.

Приміром, колишній посол України у США Валерій Чалий наголошує: «Резонансна заява одного з американських посередників - Джареда Кушнера, який буквально кілька днів тому вислухав «хотєлки» агресора й також позицію Банкової, не має дивувати. Він просто ще раз повторив російські вимоги, після виконання яких Україна зникне як суверенна країна, якщо не в один крок, то в два... Дивує інше. Чому у американських посередників створюється хибна уява про абсолютно неможливі варіанти перетинання червоних ліній з боку українських переговорників?! Навіть після чітких роз’яснень. Таким чином, у російського очільника (як ми бачимо, не лише в нього) залишається ілюзія можливого досягнення своїх озвучених публічно (і тих, що поки не озвучуються) цілей. Допоки ця ілюзія залишається, доти агресію він самостійно не зупинить. Або він має бути позбавлений ілюзій, або змушений робити кроки під тиском. Для цього тиск на нього має бути критичний - концентрований і масштабований, а не розтягнутий у часі».

Найбільшою помилкою американської сторони, яку так би мовити підсвітив зять Трампа, є те, що природа цієї війни виходить далеко за «територіальні питання» в Україні, вважає очільник Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

«Обмеженість світогляду, відсутність досвіду і все це помножене на бізнес-підходи зятя Трампа, на жаль, не сприяють завершенню війни, а навпаки її розпалюють. Росія глобально прагне Ялти-2. І війна - це лише тактичний російський інструмент, який дозволяє це завдання виконати. І що би Путін не розповідав, зараз території взагалі не є пріоритетними, якщо через них не вирішується глобальне питання. А воно і не може бути вирішене. Бо пустити Путіна за один стіл з Сі і Трампом - це стане ще дорожче за війну. Тому що і у США, і в Китаї ділити вплив на трьох не хочуть, але й чесно показати Росії її місце теж не бажають, оскільки цю стару шкапу ще можна доїти довго. Власне, тому і вмерти чи розсипатися Росії не дають, але й посилювати не будуть», - акцентує експерт.

На його переконання, реальне вікно перемовин з Росією зсувається на березень наступного року, та й тоді буде «не вікно, а невеличке віконце, якщо США і Китай жорстко вкажуть Москві на її місце».

«Однак при нинішньому підході, який демонструють Штати сьогодні, варіант розвʼязки може відтягуватись аж до 29-го року. На жаль, для нас. Тому короткотерміновий план такий: фізично вижити, пережити зиму, сподіватися на тиск союзників (і Китаю) на початку наступного року», - підкреслює Віктор Шлінчак.

Нинішнє ж водіння хороводів (де б вони не були - в ОАЕ, СА чи Туречччині) необхідно, акцентує експерт, пройти в надії, що зрештою серед американців зʼявиться таки свій Кіссінджер.