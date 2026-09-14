Український МіГ-29 біля кордону з Польщею міг стати об'єктом «дружнього вогню»

Польські військові, які вночі 30 липня відстежували рух російських ракет над Україною, не ідентифікували український винищувач МіГ-29, який працював поблизу польського кордону.

Про це оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак розповів в інтерв'ю Rzeczpospolita.

За його словами, тієї ночі в Польщі чергувала пара винищувачів. У момент, коли російська ракета увійшла до польського повітряного простору, один із польських літаків дозаправлявся в повітрі, а другий F-16 перебував поблизу кордону з Україною.

Приблизно о 04:00 ні пілот F-16, який перебував біля кордону, ні польське командування, що стежило за ситуацією в Україні, не могли ідентифікувати об'єкт, який рухався неподалік польського кордону.

Згодом з'ясувалося, що це був український МіГ-29. За словами Новака, український винищувач відстежували як польський F-16, так і наземні комплекси протиповітряної оборони Польщі.

Оперативний командувач припустив, що за певних обставин могла виникнути загроза «дружнього вогню». Зокрема, якби український пілот втратив пильність і порушив польський повітряний простір, польські військові могли сприйняти його як невідомий або потенційно ворожий об'єкт.

Після інциденту Оперативне командування Збройних сил Польщі направило начальнику Генерального штабу ЗСУ та командувачу Повітряних сил України листа з проханням інформувати польську сторону про переміщення української військової авіації поблизу польського кордону.

До цього через українську систему управління та контролю протиповітряної оборони «Віраж» польська сторона отримувала інформацію лише про російські дрони та ракети, які потенційно могли порушити повітряний простір Польщі.

Після подій 30 липня Україна почала передавати Польщі інформацію також про власні літаки, які виконують завдання поблизу польського кордону.

У ніч проти 30 липня Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору під час масованої російської атаки по західних областях України. Для реагування на російські удари в повітря підняли польські винищувачі F-16, а також розвідувальні літаки та літаки-заправники союзників.

У Польщі повідомляли, що загалом у напрямку польського повітряного простору рухалися близько 20 російських ракет. Одну з них український пілот відстежував до самого польського кордону.

Імовірне місце падіння об'єкта зафіксували на полі поблизу села Тарнава-Кольонія в Люблінському воєводстві.