НАБУ та САП вважають заяву Кравченка продовженням атаки на антикорупційні органи

НАБУ та САП розцінюють як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи заяву генерального прокурора Руслана Кравченка про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та довіреній особі керівника САП Олександра Клименка.

"Щодо заяви Генерального прокурора повідомляємо, що НАБУ і САП розцінюють ці дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Ця атака розпочалася не сьогодні. Її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора", - повідомляє НАБУ.

"НАБУ і САП не беруть участі в політичній боротьбі. Ми діємо виключно в межах закону та готові захищати незалежність антикорупційної системи. Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено. Так само НАБУ не вилучало жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах Генерального прокурора. Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності. Відтак заяви Генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер", – наголошується у повідомленні.

НАБУ і САП ніколи не пропонували і не вимагали жодної недоторканності для будь-кого – ні для своїх співробітників, ні для інших осіб.

Більш детальна інформація буде надана пізніше.

Фото: Главком.