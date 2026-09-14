СБУ попередила жителів ТОТ про наслідки участи в незаконних виборах РФ

Служба безпеки України закликала мешканців тимчасово окупованих територій не брати участи в незаконних виборах, які Росія планує провести 18–20 вересня. Водночас у СБУ наголосили на кримінальній відповідальності за участь в організації та проведенні таких заходів.

За інформацією пресслужби СБУ, окупаційні адміністрації Росії під керівництвом кураторів із Москви планують залучити мешканців тимчасово окупованих територій до незаконного «волевиявлення».

У СБУ зазначають, що таким чином Росія намагається легітимізувати кремлівський режим на тимчасово захоплених територіях України та зібрати «голоси» на підтримку провладних політичних сил країни-агресора.

«Так, під час попередніх "волевиявлень" рашисти залучали мешканців ТОТ до складу окупаційних "виборчкомів" та проведення агітаційно-масових заходів на користь РФ. Задокументовано, як ворог у різний спосіб заохочував українських громадян брати участь у псевдореферендумі, що відбувся у вересні 2022 року на тимчасово захопленій частині території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей», – зазначили у СБУ.

Служба безпеки наголосила, що участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території передбачає кримінальну відповідальність, зокрема за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ закликали мешканців окупованих територій не сприяти російським окупаційним адміністраціям у проведенні незаконного «волевиявлення», а також повідомляти про осіб, які допомагають ворогу готувати такі заходи.

«Не допомагайте окупантам легітимізувати їхню присутність! Не допомагайте ворогу встановлювати свої порядки на українській землі!» – закликали у СБУ.