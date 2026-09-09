РФ вбила людей на кордоні з Молдовою

Окупанти атакували пункт пропуску "Староказаче", що в Одеській області на кордоні з Молдовою.

"Вночі Росія атакувала ударними БпЛА міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території, виникли пожежі. На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску", - повідомляє ДПСУ.

Оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинили. Молдовську сторону поінформували про ситуацію.

Внаслідок удару по КПП на Одещині 2 людини загинули та ще 3 – постраждали.

"Пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали з місця ворожого удару 16 людей та автобусом доправили їх до безпечного місця для тимчасового розміщення", – повідомляє ДСНС.

Фото: ДПСУ.