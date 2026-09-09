﻿
Війна

РФ вбила людей на кордоні з Молдовою

РФ вбила людей на кордоні з Молдовою

Окупанти атакували пункт пропуску "Староказаче", що в Одеській області на кордоні з Молдовою.

"Вночі Росія атакувала ударними БпЛА міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території, виникли пожежі. На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску", - повідомляє ДПСУ.

Оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинили. Молдовську сторону поінформували про ситуацію.

Внаслідок удару по КПП на Одещині 2 людини загинули та ще 3 – постраждали.

"Пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали з місця ворожого удару 16 людей та автобусом доправили їх до безпечного місця для тимчасового розміщення", – повідомляє ДСНС.

Фото: ДПСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

кордонДСНСМолдовавійнаДПСУобстрілОдеська областьокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Британія виділяє «зимовий» пакет ППО для України
Війна 08.09.2026 15:55:08
Британія виділяє «зимовий» пакет ППО для України
Читати
У Харкові зловили ще одного російського інформатора
Війна 08.09.2026 15:10:46
У Харкові зловили ще одного російського інформатора
Читати
Віткофф і Кушнер знову приїдуть в Україну
Полiтика 08.09.2026 14:51:03
Віткофф і Кушнер знову приїдуть в Україну
Читати

Популярнi статтi