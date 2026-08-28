Атака РФ на Київщину: пошкоджено 14 складів

Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Київської області вранці 28 серпня.

"На жаль, ранкова атака ворога забрала життя людини у Бучанському районі. Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні. У Фастівському районі також постраждала жінка – вона отримала порізи руки. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу", - сказав голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено цивільні об'єкти у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

Пошкоджені 14 складських приміщень, 16 приватних будинків, три багатоквартирні будинки та 16 транспортних засобів.

У ДСНС уточнили, що загиблий і поранені є серед цивільних у місцях ліквідації наслідків російських ударів.

Люди через інтерес до процесу гасіння нехтують правилами безпеки та наближаються до місць, де триває ліквідація наслідків атак. У ДСНС закликали не заходити до таких районів і без нагальної потреби не залишати укриття чи інші безпечні місця.

Фото: ДСНС.