Україна змінює систему оборони Донеччини: «Редіс» очолив нове угруповання військ

Бригадний генерал Денис «Редіс» Прокопенко 13 вересня офіційно очолив угруповання військ «Азов», яке виконуватиме завдання на території Донецької області. Нове угруповання створили в межах реформування системи управління обороною регіону, повідомили у 1-му корпусі Національної гвардії України «Азов».

Про призначення Прокопенка командувачем одного з новостворених угруповань військ раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський. 26 серпня він заявив, що саме командир 1-го корпусу НГУ «Азов» очолить угруповання, яке отримало назву «Азов».

Паралельно на Донеччині створили ще одне угруповання — «Центр». Його очолив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. При цьому він продовжить керувати самим корпусом.

Нова система передбачає розподіл відповідальності за оборону Донецької області між двома угрупованнями. Очікується, що такий підхід дозволить зробити управління військами на окремих ділянках фронту більш оперативним та ефективним.

Фактично оборона Донецької області стане практичним випробуванням нової моделі управління військами. Якщо вона продемонструє ефективність, аналогічний принцип організації командування можуть застосувати й на інших напрямках.

Довідка: Денис Прокопенко розпочав службу в батальйоні «Азов» у липні 2014 року. Він брав участь у бойових операціях на Донбасі, зокрема в боях за Мар'їнку та Іловайськ, а також у подальшій обороні Маріуполя.

У 26 років Прокопенко очолив полк «Азов», ставши одним із наймолодших командирів такого рівня в українських Силах оборони.

Під час оборони Маріуполя у 2022 році Прокопенко керував обороною заводу «Азовсталь». За особисту мужність та героїзм під час захисту України йому було присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

У 2025 році Прокопенко очолив 1-й корпус НГУ «Азов». Його призначення командувачем нового угруповання стало наступним етапом у кар'єрі військового та частиною формування нової системи управління обороною Донецької області.

У пресслужбі «Азову» зазначали, що одним із ключових результатів роботи Прокопенка стало перетворення підрозділу з добровольчого формування на професійне бойове з'єднання.

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