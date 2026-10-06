Капібара втекла з британського зоопарку навесні й досі її не можуть зловити

Капібара Самба, яка в березні втекла із зоопарку Marwell у Вінчестері, вже близько пів року живе на волі. Працівники зоопарку продовжують її пошуки й нещодавно отримали підтвердження, що тварина жива, здорова та добре почувається.

Самба втекла разом зі старшою сестрою Танго невдовзі після того, як обох капібар привезли до зоопарку. Тварини перебували в карантинному вольєрі, але наступного дня зникли.

У Marwell припускають, що капібари змогли протиснутися під невеликою щілиною у воротах, пише The Guardian.

«Ми думаємо, що вони якось протиснулися під дуже маленькою щілиною у воротах. Це єдине пояснення, яке ми маємо», – розповіла генеральна директорка Marwell Wildlife Лора Рід.

Танго знайшли наступного ранку на території зоопарку та спіймали за допомогою сіток. Самба тим часом залишила Marwell. Згодом її помітили неподалік пабу в Оселбері, приблизно за 3,2 км від зоопарку.

До пошуків долучилися працівники зоопарку, місцеві жителі та фахівці, які використовували дрони. Однією з головних загроз для капібари вважали автомобілі, оскільки природних хижаків у цій місцевості немає.

«Ми знали, що вона, ймовірно, шукатиме воду, а плавають вони чудово. Вода стала б для неї прихистком», – пояснила Рід.

Через п’ять днів після втечі Самбу помітили на березі річки Ітчен у Твайфорді. Собака місцевої жительки погнався за капібарою, після чого та стрибнула у воду. Відтоді пошуки зосередили поблизу річки та прилеглих заболочених територій.

До них долучився Гленн Мурс, який спостерігає за дикою природою за допомогою дронів і тепловізорів.

Попри кілька тижнів активних пошуків, виявити Самбу не вдавалося. У серпні зоопарк отримав знімок схожої на капібару тварини з фотопастки, а приблизно через тиждень власні камери Marwell зафіксували Самбу.

«Без жодних сумнівів, це наша дівчинка, і вона виглядає вгодованою та здоровою», – сказала Рід.

Капібару зафіксували приблизно за 3–5 км від зоопарку, неподалік місця, де її вже бачили. Працівники вважають, що ця територія добре підходить для Самби через наявність води та густої рослинності.

Тепер у зоопарку намагаються привчити капібару повертатися до одного місця. Для цього там залишають їжу, зокрема батат і диню, встановлюють фотопастки та розкладають підстилку, якою користувалися Танго та інша капібара Ріппл.

У Marwell зазначають, що велика кількість людей у районі пошуків може, навпаки, відлякати тварину.

«Значна частина нашої роботи просто не помітна публіці, тому що це, наприклад, польоти дронів о шостій ранку, фотопастки, людина, яка годинами переглядає записи з них. Ми знаємо, що якщо просто відправити туди багато людей, вони лише відженуть її ще далі», – зазначила Рід.

З настанням зими пошуки можуть стати простішими через меншу кількість рослинності, яка приховує капібару. Водночас сильні морози можуть становити для неї небезпеку.

«Якби вдарили справді сильні морози, ми всі дуже хвилювалися б. Але якщо буде просто мокро й вітряно, вона впорається», – сказала Рід.

У зоопарку впевнені, що Самбу зрештою вдасться повернути. Після цього її планують поступово знову познайомити із сестрою Танго, оскільки за пів року життя на волі її поведінка могла змінитися.