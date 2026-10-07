У Прилуках з-під завалів дістали тіла трьох дітей

Внаслідок російського ракетного удару в Прилуках кількість жертв зросла до 9 осіб.

"Кількість загиблих зросла до 9 осіб. На жаль, з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла трьох дітей. Травмовано 38 осіб, серед яких 7 дітей", - повідомляє поліція Чернігівської області.

Наразі тривають роботи з пошуку людей під завалами.

Речниця ДСНС в Чернігівській області Ніна Луценко. розповіла, що вдалося врятувати трьох людей, серед них - дитину.

Серед поранених п'ятеро дітей (трьох, п'яти, восьми та дев'яти років) та поліцейська.

Фото: ДСНС.