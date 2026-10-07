ZDOROVI у партнерстві з ЮНІСЕФ в Україні запустили проєкт з підтримки перинатальної допомоги

Розвиток перинатальної допомоги є одним із пріоритетів для ZDOROVI. Саме тому ми розпочали проєкт для посилення допомоги матерям, новонародженим та вагітним спільно з нашим партнером — Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Лікарі, акушерки та медичні сестри пологових і неонатальних відділень — це перша ланка у довгому ланцюжку фахівців, завдяки яким вагітні, матері та новонароджені отримують якісну медичну допомогу та підтримку. Тому нові можливості для навчання медичних працівників із залученням міжнародних та національних експертів найвищого рівня є важливою умовою для покращення якості медичних послуг.

Надання перинатальної допомоги в Україні значно ускладнюється через війну та обстріли медичних закладів, у тому числі пологових будинків. Згідно зі звітом Ukraine Regional Appeal, опублікованого Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA — United Nations Population Fund) 23 лютого 2026 року, з початку повномасштабного вторгнення понад 2 300 медзакладів в Україні зазнали атак, включно з 94 пологовими відділеннями.

Позиція команди ZDOROVI полягає в тому, що перинатальна допомога потребує системної підтримки та має розвиватися відповідно до сучасних підходів і європейських стандартів надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим. Тому ми вже другий рік поспіль підтримуємо заклади цього напрямку як фінансово, так і через освітні та дослідницькі ініціативи, адвокатуємо права медичних працівників і пацієнтів, а також прагнемо привернути увагу міжнародної спільноти до проблем перинатальної допомоги в Україні у час війни.

Наступним кроком для ZDOROVI є спільний проєкт з ЮНІСЕФ в Україні для посилення перинатальної допомоги. У межах проєкту медичні працівники можуть поглибити знання про сучасні та доказові практики, а керівники — про ефективне управління, лідерство та співпрацю з НСЗУ, що сприятиме розширенню доступності медичної допомоги матерям, вагітним та новонародженим.

Проєкт реалізується за підтримки та в тісній координації з Національною службою здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я України. НСЗУ виступає не просто партнером, а є головним аналітичним та стратегічним рушієм усіх змін.

НСЗУ забезпечує вичерпну аналітичну базу на основі даних Електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), а також глибинно оцінює вплив укладених договорів на реальну ефективність маршрутів пацієнтів.

Об’єднавши зусилля, ZDOROVI, ЮНІСЕФ, НСЗУ та Міністерство охорони здоров’я України прагнуть покращити забезпечення сталого доступу вагітних жінок, породіль та новонароджених до безпечної, своєчасної та якісної перинатальної допомоги.

«У реалізації кожного проєкту з підтримки української медицини ми прагнемо до системного впливу і реальних змін. Для ZDOROVI важливо бути там, де медична система потребує додаткових зусиль для розвитку. Перинатальна допомога в Україні сьогодні є саме таким напрямом. Наша спільна робота з ЮНІСЕФ, НСЗУ та профільними експертами — це важливий крок до втілення принципу нової доступної медицини для кожного. Особливо важливо забезпечити доступ до якісної допомоги вагітним жінкам, породіллям та новонародженим, адже поява кожного нового життя в українських реаліях — це справжній прояв стійкості», — говорить Наталія Тулінова, засновниця та директорка ZDOROVI.

Проєкт «Зміцнення перинатальної допомоги в Україні» реалізується ЮНІСЕФ у партнерстві зі ZDOROVI, за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, Національної служби здоров’я України, у партнерстві з ГО «Безпечне народження», ГО «Аттікус», ГО «Асоціація сімейних медичних сестер» за фінансової підтримки Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) через Німецький банк розвитку (KFW).