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Війна

У Дніпрі внаслідок нічної російської атаки пошкоджено 16 багатоповерхівок

У Дніпрі внаслідок нічної російської атаки пошкоджено 16 багатоповерхівок

Фахівці ще проводитимуть додаткові обстеження пошкоджених будинків.

Внаслідок атаки потрощено кілька побутових магазинів та басейн.

"Унаслідок нічної атаки рф у Дніпрі пошкоджено загалом 16 багатоповерхівок. У будинках вибито близько 500 вікон, утім фахівці проводитимуть ще додаткові обстеження. Крім того, потрощило одну з гімназій, декілька побутових магазинів та басейн", - повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Від ранку на місці працюють міські служби та благодійники. Розгорнуто штаб Центральної адміністрації міськради, де містянам допомагають оформити заявки на отримання державної допомоги за програмою "єВідновлення".

"Дякую всім, хто після важкої ночі залишається поруч із людьми. Єдина добра новина у всьому цьому жаху, що обійшлося без постраждалих", – зазначив Філатов.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаДніпрообстрілокупанти
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