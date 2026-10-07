Трамп анонсував розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього запланована телефонна розмова з Путіним для обговорення можливого випадку чуми в сибірському науково-дослідному інституті.

Органи охорони здоров’я проводять розслідування після смерті співробітниці інституту з боротьби з чумою, яку влада пов’язала з пневмонією невідомої етіології, повідомляє AP.

На запитання, що говорять про цей випадок американські розвідувальні служби, Трамп відповів, що в США продовжуються дуже обґрунтовані обговорення з цього приводу.

"Ми зможемо повідомити про це, ймовірно, завтра", – сказав Трамп.

Фото: ТСН.