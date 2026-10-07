Київська кіностудія знову постраждала внаслідок російського обстрілу

Національна кіностудія імені Олександра Довженка у Києві знову постраждала внаслідок російського обстрілу.

"Знову важка ніч та ранок поганих новин. Від масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії. Загиблих наразі немає", – йдеться у повідомленні підприємства.

На місці працюють рятувальники, поліція та швидка медична допомога.

У Мінкульті повідомили, що на територію кіностудії впали уламки російської ракети. Вони пробили покрівлі шостого та сьомого знімальних павільйонів.

На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували, а фахівці обстежують пошкоджені будівлі та оцінюють завдані збитки.

Кіностудія Довженка вже зазнавала значних пошкоджень унаслідок російських атак, тоді влучання пошкодили 18 будівель, інженерні мережі та об'єкти культурної спадщини на її території. Серед пошкоджених об'єктів – головний знімальний павільйон 1927-1928 років, адміністративний та лабораторний корпуси, "Щорсівський корпус" (Музей кінофабрики), костюмний цех, службові корпуси, цехи комбінованих зйомок, їдальня, електростанція, фільмотека, гуртожиток та інші споруди. Частина з них має статус пам'яток історії науки і техніки національного та місцевого значення.

Після червневих атак на території кіностудії розпочали першочергові аварійно-відновлювальні роботи. Вони спрямовані на захист пошкоджених приміщень від подальшого руйнування та створення умов для відновлення виробничої діяльності.

Фото: Facebook.