Лондон після погроз Москви заявив, що продовжить постачати зброю Україні

Велика Британія заявила про намір продовжувати постачання Україні озброєння, необхідного для захисту від російської агресії. Заява пролунала після чергових погроз Москви через використання українськими військовими британських безпілотників для ударів по цілях на території Росії.

Про це повідомляє The Independent.

У Міністерстві оборони Великої Британії наголосили, що Лондон продовжує підтримувати Україну та має намір забезпечувати її необхідним військовим обладнанням для захисту від російського вторгнення.

«Москва не повинна сумніватися у рішучості уряду Великої Британії протистояти російській агресії — як проти України, так і проти Великої Британії та її союзників», — заявили у британському оборонному відомстві.

Напередодні посольство Росії у Лондоні заявило, що Британія нібито сприяє ескалації війни, після повідомлень про застосування Україною британських безпілотників для ударів по цілях у глибині Росії.

У російському дипломатичному представництві заявили, що Лондон нібито свідомо залучається до війни, та пригрозили Британії «серйознішими наслідками» у разі подальшого посилення військової підтримки України.

«Чим активнішою буде військова підтримка України з боку Лондона, тим серйознішими для нього будуть наслідки», — заявили в посольстві РФ.

Раніше The Times повідомила, що протягом останніх шести місяців Україна активно застосовує британські безпілотники для далекобійних ударів по російських цілях, зокрема нафтопереробних підприємствах у Волґоґраді, Ярославлі та поблизу Москви.

За даними видання, серед них є реактивний безпілотник Nyan (на фото), вироблений дочірньою компанією BAE Systems, а також БпЛА іншого британського виробника, назву якого не розголошують з міркувань безпеки.

The Times зазначала, що такі безпілотники здатні долати до 1800 км, коштують значно дешевше за далекобійні ракети та можуть застосовуватися у великих кількостях для подолання російської ППО.

У понеділок російське посольство вже заявляло про можливі наслідки для Лондона через військову підтримку України. Британське Міноборони у відповідь дало зрозуміти, що російські погрози не вплинуть на політику Лондона щодо підтримки Києва.