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Корецький скоротить понад 4 тисячі вакантних посад у держапараті

Корецький скоротить понад 4 тисячі вакантних посад у держапараті

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що в межах оптимізації державного апарату на першому етапі планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад у центральних органах виконавчої влади.

За його словами, уряд проводить функціональну діагностику державного апарату, щоб визначити, які функції виконують органи влади та чи відповідають вони нинішнім реаліям і пріоритетам держави. Після цього визначатимуть структуру та остаточну чисельність працівників.

«У межах оптимізації та підвищення ефективности державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тисяч вакантних посад», – написав Корецький у телеграм-каналі.

Прем’єр також повідомив, що кількість заступників міністрів планують прив’язати до обсягу завдань і скоротити приблизно на 20%. Кількість заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади має зменшитися майже на 18%.

Окремо уряд працює над удосконаленням системи навчання державних службовців. За словами Корецького, вона має бути пов’язана із завданнями конкретної посади. Для молоді планують запустити інформаційні програми та стажування, а також діятиме окрема програма для ветеранів.

Корецький також повідомив про відновлення роботи Ради з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів. На її засіданні представили детальний план роботи й визначили відповідальних за кожен напрям.

«Мета всіх цих змін – професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання», – наголосив прем’єр.

У вересні Корецький анонсував аналіз системи державного управління, скорочення кількості працівників центральних органів виконавчої влади та зменшення кількості заступників міністрів.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

чиновникискороченняСергій Корецькийбюрократи
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