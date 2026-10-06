Гончаренка виключили з фракці ЄС через його бачення щодо завершення війни

Фракція «Європейська Солідарність» ухвалила рішення виключити народного депутата Олексія Гончаренка через розбіжності щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України, йдеться в офіційній заяві фракції.

У «Європейській Солідарності» зазначили, що в партії завжди існували різні погляди та дискусії, однак розбіжності щодо базових цінностей і стратегічного курсу держави, на думку фракції, виходять за межі звичайної політичної дискусії.

У фракції наголосили, що її принциповими позиціями залишаються сильна українська армія, українська мова, незалежна українська церква, а також членство України в Європейському Союзі та НАТО. «Ці принципи не залежать від політичної кон'юнктури і не можуть бути предметом торгу — ані всередині України, ані тим більше на переговорах із Росією», — йдеться у заяві.

За словами представників «Європейської Солідарності», публічні позиції Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої системи безпеки України розійшлися з позицією фракції та її ідеологічними засадами. «Саме тому фракція ухвалила рішення, що тепер не може продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності», — заявили у «Європейській Солідарності».

У фракції додали, що це рішення не перекреслює років спільної роботи, однак партійна єдність, на їхню думку, не може бути формальністю, якщо політики мають принципово різні погляди на майбутнє держави.

«Компроміси можуть бути частиною шляху до завершення війни. Але незалежність України, її європейське майбутнє, питання національної ідентичності та право самій визначати систему власної безпеки — не предмет компромісу», — наголосили у фракції.

Як повідомляло раніше ForUa, днями народний депутат від «Європейської Солідарності» (ЄС) екс президента Петра Порошенка Олексій Гончаренко опублікував резонансний «мирний план», у якому заявив, що Україна ризикує програти у війні на виснаження, тому наразі необхідно терміново починати поетапні переговори з Росією «про все на світі». Його слова спровокували жорсткі дискусії в українському суспільстві, серед колег по парламенту та викликали пряму реакцію президента Володимира Зеленського.