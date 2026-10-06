Швеція передасть Польщі Patriot для захисту логістичного хабу в Жешуві

Швеція направить до Польщі зенітні ракетні комплекси Patriot для захисту логістичного центру НАТО в Жешуві, через який проходить значна частина військової допомоги Україні.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

«Я дякую уряду Швеції за рішення надіслати до Польщі системи Patriot. Шведи візьмуть на себе захист логістичного центру НАТО в Жешуві», – написав він у соцмережі X.

Шведський уряд підтвердив, що його підрозділ протиповітряної оборони з системами Patriot має приєднатися до операції НАТО із захисту логістичного хабу в Польщі з грудня. Його завданням буде захист центру, через який до України надходить військова та цивільна допомога.

Раніше, з жовтня, Швеція вже долучилася до захисту цього об'єкта винищувачами Gripen. Вони беруть участь у спостереженні за повітряним простором Польщі та інтегрованій системі протиповітряної і протиракетної оборони НАТО.

Жешув-Ясенка є одним із ключових логістичних вузлів для постачання допомоги Україні. За даними польського Міноборони, через Польщу проходить понад 80% військових донатів для України. Безпеку хабу вже забезпечують польські та союзницькі сили, зокрема нідерландські комплекси Patriot.

Рішення Швеції посилити протиповітряну оборону хабу відбувається на тлі зміцнення Польщею військової та прикордонної інфраструктури на східному напрямку.

На початку жовтня польський міністр оборони заявив про подальше посилення військової присутності в Люблінському воєводстві, яке межує з Україною. Зокрема, планується розширення підрозділів 18-ї механізованої дивізії, Військової академії ВПС у Дембліні та вертолітної бази в аеропорту Свідник. У регіоні також створили нову 18-ту мотопіхотну бригаду.

Ще у вересні Польща почала посилювати захист прикордонної інфраструктури після російських ударів поблизу польсько-українського кордону. Військові, зокрема, будують укріплення, спостережні та охоронні пости біля пунктів пропуску в Дорогуську, Медиці та Корчовій.

Посилення польських сил на східному напрямку відбувається на тлі зростання загроз для території Польщі та східного флангу НАТО через російську агресію проти України.