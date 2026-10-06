Море стало недоступним: на Одещині ввели особливий режим

В Одеській області запровадили особливий режим на узбережжі Чорного моря. На визначених територіях заборонили перебування та пересування людей, а також в'їзд і виїзд транспортних засобів.

Обмеження ОВА поширюються на узбережжя Чорного моря, затоки, внутрішні морські води в межах пляжних зон, а також території пляжних зон у межах прибережної захисної смуги. Таким чином, на визначених ділянках заборонено перебувати та пересуватися громадянам України, іноземцям і особам без громадянства. Також заборонені вхід і вихід людей та в'їзд і виїзд транспортних засобів.

Причиною запровадження особливого режиму в наказі називають високу загрозу життю та здоров'ю людей через збройну агресію Росії, а також необхідність забезпечити громадську безпеку.

Водночас доступ до цих територій дозволили військовослужбовцям ЗСУ, Держспецтрансслужби, Нацгвардії та Держприкордонслужби, а також представникам правоохоронних органів, СБУ, ДМС, ДСНС та екстреної медичної допомоги. Потрапити на визначені території вони можуть з урахуванням безпекової ситуації та за погодженням із комендантом.

Окремі вимоги встановлені для власників і користувачів приміщень та земельних ділянок у межах територій, на які поширюється особливий режим. Вони мають дотримуватися встановлених заборон і враховувати їх під час господарської діяльності. У разі виявлення мін, боєприпасів або інших підозрілих предметів необхідно повідомляти ДСНС або поліцію.

Контролювати дотримання режиму будуть патрулі. Вони мають право перевіряти документи та перепустки, а за необхідності — оглядати особисті речі, транспорт, багаж і вантажі. Також патрульні можуть затримувати та доставляти до поліції людей, які вчинили або вчиняють правопорушення, а також тимчасово обмежувати чи забороняти пересування людей і рух транспорту на окремих ділянках.

Новий наказ скасував документ від 11 червня 2026 року. Раніше він передбачав можливість перебування людей у визначених пляжних зонах за умови дотримання встановлених заходів безпеки. У новому документі переліку дозволених пляжів уже немає. Натомість на територіях, які підпадають під особливий режим, встановлена загальна заборона на перебування та пересування цивільних.

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