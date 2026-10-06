Міноборони знайшло 15,6 млрд гривень для актуальних потреб війська

Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом ЗСУ та командуванням Сил логістики переглянули чинні контракти й заплановані закупівлі та вивільнять 15,6 млрд грн на актуальні потреби війська.

У Міноборони пояснили, що технології, способи ведення бойових дій і потреби підрозділів швидко змінюються, тому частина того, що планували закуповувати у 2024–2025 роках, уже не відповідає ситуації на фронті.

«Те, що планувалося до закупівлі у 2024–2025 роках, сьогодні може вже не відповідати ситуації на фронті», – зазначили в міністерстві.

Під час аналізу контрактів і запланованих закупівель врахували, зокрема, невідповідність характеристик окремих засобів актуальним бойовим завданням, нездатність постачальників виготовити запланований обсяг продукції та відсутність кодифікації деяких зразків.

Крім того, частину потреб повністю закривають міжнародні партнери, а окремі завдання можна виконувати дешевшими засобами, закуповуючи їх у більшій кількості.

У результаті частину контрактів розірвуть, а частину запланованих закупівель не проводитимуть. У Міноборони наголосили, що всі рішення щодо чинних контрактів реалізовуватимуть відповідно до законодавства.

Виробників, яких стосуються зміни, поінформували. Вони також комунікували з Агенцією оборонних закупівель ДОТ щодо подальших дій за контрактами з урахуванням стану їх виконання та здійснених оплат.

У Міноборони зазначили, що перелік озброєння, закупівлі якого переглянули, не оприлюднюватимуть з міркувань безпеки.

Вивільнені 15,6 млрд грн планують спрямувати на забезпечення, яке наразі є пріоритетнішим для війська.