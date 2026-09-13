Україна готова до атак РФ зимою краще, ніж минулого року – Корецький

Підготовка України до майбутньої зими є головним викликом для уряду. Кабінет міністрів готується до різних сценаріїв розвитку подій. Про це прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив у суботу, 12 вересня, під час конференції YES Annual Meeting 2026.

– Уроки з минулої зими зроблено – ми суттєво більш готові до атак, ніж рік тому. Маємо план А, В і С – включно з найгіршим можливим сценарієм. Іншого варіанту, крім пройти цю зиму достойно, немає, – зазначив прем’єр.

За словами Корецького, українська енергетична система постійно зазнає ворожих обстрілів.

– Захистити повною мірою все неможливо. Це зрозуміло. Проте ми суттєво більш готові до цих атак, ніж минулої зими, – наголосив глава уряду.

ForUA нагадує, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може відповісти Росії на будь-які удари, включно з атаками по українській енергетичній системі.

За словами президента, необхідно знайти формат енергетичного перемир’я, за якого Росія не завдаватиме ударів по українській енергосистемі. У такому випадку Україна не завдаватиме відповідних ударів.

2 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що російське військове командування отримало наказ готувати та здійснювати масовані атаки на енергетичні об’єкти України.