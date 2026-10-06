ЄС хоче запровадити санкції проти російських дипломатів

Країни ЄС розглядають можливість запровадження більш суворих обмежень та перевірок до російських дипломатів через хвилю гібридних атак РФ по всій Європі.

Пересування та дії російських дипломатів опинилися під пильною увагою, оскільки Європейський Союз бореться з низкою гібридних атак, деякі з яких безпосередньо пов’язують із Москвою і які похитнули його колективну безпеку. Ця тема стала потенційним наступним кроком у режимі санкцій блоку, повідомляє Euronews.

Минулого місяця Угорщина вислала 10 російських дипломатів, яких звинуватили в неприйнятій поведінці згідно з Віденською конвенцією 1961 року. Москва відповіла тим самим.

Інші тривожні інциденти, зокрема підозра на підпал на об’єкті оборонної компанії в Естонії та виявлення нерозірваного дрона в аеропорту Лейпцига в Німеччині, обидва пов’язані з Росією, ще більше посилили занепокоєння.

Переговори, які ще перебувають на початковій стадії, є продовженням механізму, запровадженого ЄС минулого року в рамках 19-го пакету санкцій. Ця система зобов’язує російських дипломатів, які працюють на території ЄС, повідомляти про свій намір поїхати до іншої держави-члена або проїжджати транзитом через неї за межі країни перебування не пізніше ніж за 24 години до запланованого в’їзду.

Вона поширюється на дипломатичних та консульських представників усіх рангів, включаючи послів, адміністративний, технічний або обслуговуючий персонал, а також членів їхніх сімей.

Хоча ця система надала європейським органам влади ширші можливості для контролю за пересуваннями російських дипломатів, сама по собі вона не обмежує їх.

Країни-члени можуть застосовувати суворішу процедуру, щоб змусити російських дипломатів подавати запит на дозвіл на транзит. У разі відмови дипломат не може перетнути кордон. Однак ця процедура є необов’язковою. Наразі її запровадили лише дві країни.

"Оскільки система діє лише з січня 2026 року, досвід її застосування є обмеженим", – зазначив речник Єврокомісії.

У ході дебатів у Брюсселі доведеться знайти баланс із Віденською конвенцією, яка надає дипломатичним представникам широкі права та захист у їхній повсякденній роботі. Цей документ вважається одним із найбільших досягнень міжнародного права.

Фото: 24 канал.